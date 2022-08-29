المجلس الأعلى لقبائل فزان: نطالب بحل جميع المليشيات وإطلاق سراح السجناء السياسيين

أدان المجلس الأعلى لقبائل فزان، في بيان مرئي له، اشتباكات طرابلس الأخيرة، مطالبا بالإفراج عن مدير إدارة الاستخبارات العسكرية بالنظام السابق، اللواء عبدالله السنوسي، نتيجة إصابته بمرض عضال، والإهمال المتعمد في توفير العلاج اللازم له.

ذكر البيان أن ما حدث خلال اليومين الماضيين، بمثابة قتل وترويع للآمنين، من أجل السلطة وسرقة الأموال، دون مراعاة الأرواح البريئة وممتلكاتهم، و يتصدر المشهد السياسي، التجاذبات السياسية، التي تُمارس من قبل المتصارعين على الساحة السياسية في وطننا الحبيب.

وتابع: “ندين كافة الأعمال الإجرامية التي ترتكبها مليشيات السلطة، وتغولها من قتل وسرقة وترويع وهدم للممتلكات الخاصة والعامة للآمنين، و نطالب بالاحتكام للقانون والعودة لمسار صندوق الانتخابات، بدلاً من الاحتكام لأفواه البنادق، و ندعو إلى تجاوز الخلاف والتشظي، وتضميد الجراح، ومعالجة آثار الفتنة، والعمل على وحدة ليبيا في إطار الوحدة الوطنية، دون مليشيات أو مرتزقة”.

واختتم: “وجب التأكيد على مبدأ المواطنة والمساواة بين الليبيين بجميع المجالات والحقوق المدنية والسياسية، وتكافؤ الفرص دون تمييز، و نؤكد على حرمة الدم الليبي، ونبذ الخلافات والصراعات والعمل على ضرورة المصالحة الوطنية، وإطلاق سراح السجناء السياسيين من مختلف مناطق الوطن، وندعو لحل جميع المليشيات وسحب أسلحتها، وطرد المرتزقة من جميع مناطق ليبيا، و نؤكد على وحدة التراب الليبي، وأن ليبيا وحدة واحدة غير قابلة للتقسيم، وندين الاستعانة بالسفارات والبعثات الأجنبية، من التدخل في شؤون الدولة الليبية”.