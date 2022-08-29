حفتر: لم نبني جيشا ليقف متفرجا على ليبيا يجرها العابثون إلى الهاوية

العنوان-الكفرة

قال القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، أنه “لم نبني جيشا ليقف متفرجا على ليبيا يجرها العابثون إلى الهاوية”، لافتا إلى أن الحل الحاسم “بيد الشعب وعليه أن يقود المشهد بنفسه ليسترد حقوقه ويبني دولته”.

جاء ذلك في كلمة له، اليوم الاثنين، خلال لقائه أهالي وأعيان مدينة الكفرة.

وطالب القائد العام الليبيين بعدم انتظار طبقة سياسية أو جهة أجنبية بأن ترفع عنهم المعاناة، مضيفا: “علينا شعبا وجيشا أن نتدارك الموقف قبل فوات الأوان كما تداركنا معا خطر الإرهاب”.

وأضاف القائد العام: “اليوم وغدًا نحن والشعب يد واحدة قادرة على تحطيم أصنام الساسة” لافتا إلى أنه على الغافلين الانتباه بأننا لم نبني جيشًا ليقف متفرجا على ليبيا يجرها العابثين إلى الهاوية.

وأكد القائد العام بأن الحل الحاسم بيد الشعب وعليه أن يقود المشهد بنفسه ليسترد حقوقه ويبني دولته.

وأشار القائد العام إلى أن “ليبيا لن ينقذها ويفك أسرها ويبني خارطة طريقها إلا الشعب نفسه ونحن نحميه”.

وطالب القائد العام القوى الوطنية الحية بإعادة تنظيم نفسها وجمع شتاتها لقلب الموازين لصالح الشعب.