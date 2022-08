الغويل: الجميع يتمنى فقط ألّا تغرق طرابلس في اقتتال عنيف يضر بالمدنيين

ليبيا – اعتبر الباحث الأمريكي حافظ الغويل بيانات رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاآغا دليلًا على أنه اتخذ قراره بالدخول للعاصمة بالقوة، كونه لا يملك خيارًا آخر، وربما رصد أيضًا إشارات من دول بعينها أنها مستعدة لغض النظر عن هذا الدخول.

الغويل وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” حدد الفئات التي تستهدفها بيانات حكومة باشاآغا، قائلًا: “موجهة للجميع وبشكل أكثر دقة للرافضين دخوله إلى العاصمة من شخصيات عامة وقيادات لتشكيلات المسلحة”.

وأضاف: “هؤلاء منهم المرتبط اقتصاديًا بعائلة الدبيبة، ومنهم من تحوم حوله شبهات الفساد”، مستكملًا: “بالطبع هناك فئات أخرى ترفض دخول باشاآغا لتحالفه مع قيادات الشرق السياسية والعسكرية، رغم إدراكهم باستقلالية قراره، وأنه لن يسمح لقيادات الشرق بالتقدم والوجود بالعاصمة إذا ما دخل إليها”.

أما فيما يتعلق بموقف سكان طرابلس وتجارها تحديدًا فاستبعد الغويل أن يمثلوا أي معارضة لباشاآغا، مضيفًا: “الجميع يتمنى فقط ألّا تغرق العاصمة في اقتتال عنيف يضر بالمدنيين، وهناك فئة ترفض الدبيبة أيضًا لتحالفه مع قيادات الشرق العسكرية، وهو ما ظهر جليًا في قرار تغيير مجلس إدارة مؤسسة النفط”.

