وزير الخارجية التركي ونظيرة الإسباني يبحثان تطورات الوضع في ليبيا

بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، تطوّرات الوضع في ليبيـا.

كما تطرّق الجانبان، إلى ملف الهجرة غير القانونية في المتوسط والحرب في أوكرانيا.، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وكان رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري، التقى منتصف الشهر الجاري، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالعاصمة التركية أنقرة، وبحث الجانبان العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وآخر مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا.

وقالت الرئاسة التركية، وقتها، إن إردوغان استقبل المشري بالمجمع الرئاسي في أنقرة، حسب تغريدة للرئاسة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر».