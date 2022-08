ليبيا – ضبط مركز الرقابة على الأغذية والأدوية 445 صندوقًا من لحم تونة إيراني المنشأ تضرر نتيجة تسرب مياه البحر داخل الحاوية.

المركز أوضح عبر مكتبه الإعلامي أن عملية الضبط تمت أثناء التفتيش والفرز على حاوية 40 قدمًا، مؤكدًا إحالة التالف للإتلاف وغير المتضرر إلى المختبر فرع طرابلس لإجراء التحاليل اللازمة حياله.

