مجلس الأمن الدولي يناقش اليوم الأوضاع في ليبيا

يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، جلسة إحاطة مفتوحة الساعة (21:00 بتوقيت ليبيا)، تتناول تطورات الوضع في ليبيا، تعقبها جلسة تشاورية مغلقة.

ومن المقرر أن تناقش الجلسة التطورات الميدانية في البلاد، خاصة الاشتباكات التي دارت في العاصمة طرابلس بين قوات تابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، وأخرى موالية للحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا.

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وأسفرت الاشتباكات عن مقتل 32 شخصًا وإصابة 159 آخرين، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، في وقت، فضلًا عن إلحاق أضرار مادية وخسائر كبيرة في ممتلكات عامة وخاصة.

وقوبلت اشتباكات طرابلس بإدانات واسعة من قبل الأمم المتحدة والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإيطاليا ومصر وتركيا والإمارات وقطر والجزائر وتونس وإيران وفرنسا، ودعت جميعها إلى وقف العنف والعودة إلى طاولة الحوار لحل الخلافات السياسية بين الأطراف الليبية.