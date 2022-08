السويحلي: مهووسو السلطة “باشاآغا وصوّان” ومن والاهم يتحملون كامل المسؤولية عن مقتل الأبرياء

ليبيا – ترحم عضو مجلس الدولة الاستشاري عن مدينة مصراتة عبد الرحمن السويحلي على الأرواح التي راحت ضحيةً لطموحات سلطوية مجنونة.

السويحلي حمّل في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” من وصفهم بـ”مهووسي السلطة باشاآغا و صوّان” ومن والاهم كامل المسؤولية عن مقتل الأبرياء وترويع الآمنين وتدمير الممتلكات الخاصة والعامة طيلة المدة الماضية، مطالبًا بعدم إفلاتهم من العدالة عاجلًا أم آجلًا.

ودعا الصادقين في مجلسي النواب والدولة إلى تجاوز صفقات عقيلة والمشري والوساطات المشبوهة لعباس كامل والتركيز على المهمة الوحيدة القادرة على إنقاذ الوطن، وهي إقرار الإطار القانوني للانتخابات في غضون شهر من الآن، قبل أن يتم تجاهلهم وإجراء الانتخابات بناء على القوانين السابقة.

وحث المفوضية العليا للانتخابات على استغلال هزيمة “المشروع الانقلابي” لاستعادة دورها القوي المستقل وتجاوز إملاءات عقيلة؛ بتلبية مطلب 2.5 مليون ليبي لإجراء الانتخابات.

كما دعا عبد الحميد الدبيبة إلى تكثيف الجهود والالتزام القطعي بتنظيم الانتخابات قبل نهاية العام كحد أقصى.

