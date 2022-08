الصول: لا يحق للمدعي العسكري القبض على أشخاص مدنيين

ليبيا – قال ‏عضو مجلس النواب علي الصول إن قرار المدعي العام العسكري التابع لرئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة بالقبض على رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي باشاآغا غير شرعي.

الصول وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء، أشار إلى أن الدبيبة حكومته منتهية الولاية ومسحوب منها الثقة وقراراته غير شرعية.

كما أكد أن فتحي باشاآغا رئيس وزراء قانوني مكلف من مجلس النواب.

الصول نوه إلى أن الأشخاص المدنيين لا يحق للمدعي العام العسكري القبض عليهم.

