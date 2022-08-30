تجدد معارك طرابلس يعيد الدعوات للإسراع بإجراء الانتخابات

أرغمت المعارك والمواجهات المسلحة، التي شهدتها العاصمة الليبية طرابلس بعض ساسة البلاد للحديث عن ضرورة الإسراع في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وسط استغراب متابعين من كثرة إهدار فرص إنجازها خلال الأشهر الماضية، وتذكرها فقط تحت ضغط نيران الاشتباكات.

وقال عضو مجلس النواب الليبي، حسن الزرقاء، إن «هذا الاستدعاء، أو بالأدق الاستنجاد بخيار الانتخابات في خضم المعركة، وبعد إهدار فرص إجرائها لمدة ثمانية أشهر منذ تأجيلها نهاية العام الماضي، أثار ردود أفعال غاضبة داخل قطاعات واسعة في الشارع الليبي».

ورأى الزرقاء في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الانتخابات «هي الحل الأمثل»، مشيرا إلى أن «طرح الأمر وسط المعارك، وبعد سقوط عدد من القتلى، بدا أقرب للمزايدة الواضحة في المواقف، خاصة أن الفريقين المتصارعين فشلا في ذلك خلال أوقات السلم، وذهبا بعد ذلك للحرب كطريق للسلطة».

وتابع الزرقاء متسائلاً: «كل الأطراف كانت تتابع التحشيد في العاصمة، فلماذا لم يطالبوا بوقفها؟»، لافتاً إلى أن «القوى الدولية كانت تتابع ما يحدث من معارك، وكان بإمكانها التحرك. لكن فقط بعد الضغط العسكري وارتفاع عدد القتلى، بدأ كل طرف يدعو للانتخابات».

وكان المجلس الأعلى للدولة قد دعا للإسراع في إجراء انتخابات، وتوحيد مؤسسات الدولة وتعزيز الشرعية. لكن الزرقاء قال إن الليبيين «غاضبون ويدركون أن الأمر مجرد مزايدة ومتاجرة، وأنه لا يوجد طرف ليبي في السلطة يريد الانتخابات لأنها ستنهي وجوده السياسي، كما أن الأطراف الغربية لا تريد بدورها الانتخابات أيضاً، إلا إذا ضمنت أنها ستعمل على تعزيز مصالحها في ليبيا». مبرزا أن «الليبيين مغلوب على أمرهم ما بين لململة أوضاعهم بعد الاشتباكات، وعدم القدرة على الإفصاح عن هذا الغضب، تخوفا من ردود فعل انتقامية بحقهم».

أما عضو مجلس الأعلى للدولة، أبو القاسم قزيط، فوصف تواصل دعوات بعض القوى الدولية لإجراء الانتخابات في ظل الظروف الأخيرة، التي شهدتها طرابلس، بأنها «مجرد محاولة لإبراء الذمة»، وقال إن هناك «تشككا لدى قطاعات كبيرة بالشارع في جدية تلك الدعوات الدولية حول الانتخابات، أو فيما يتعلق بالحث على التهدئة، واستئناف العملية السياسية».

وذهب قزيط في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الانتخابات تحولت إلى شعار متكرر ترفعه القوى الدولية، دون تمهيد من جانبها لإجراء الاستحقاق، وهذا ما يحبط الليبيين بدرجة كبيرة». مبرزا في هذا السياق أنه «يوجد اليوم قطاع غير هين في الشارع الليبي، الذي يرى هذا الانسداد السياسي الذي استمر طيلة الأشهر الأخيرة، يتشكك في أن اشتباكات طرابلس تمت بضوء أخضر… فالجميع يرصد عدم وجود أي مساعدة أممية أو دولية تنتصر لليبيا، لا لفريق أو طرف سياسي بعينه».

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد حث الأطراف الليبية على الدخول في حوار حقيقي لمعالجة المأزق السياسي المستمر، وعدم استخدام القوة لحل الخلافات. كما دعا السفير الأميركي والمبعوث الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإلى محادثات تشرف عليها الأمم المتحدة بين الأطراف المتصارعة.

ورأى قزيط أن الطريق للانتخابات «بات صعبا وبعيدا جدا بسبب ما أحدثته الاشتباكات من فرقة»، وقال بهذا الخصوص: «لا توجد حكمة في استمرار الحديث عنها في ظل أجواء الصراع المحتدم، والخيار المنطقي أن يبدأ الجميع أولا بالبحث عن درجة من الاستقرار السياسي والتوافق، ثم يأتي الحديث عنها في مرحلة لاحقة».

في السياق ذاته، رأى رئيس الهيئة العليا لـ«قوى التحالف الوطنية»، توفيق الشهيبي، أن «الاستنجاد بالانتخابات، حتى قبل هدوء المعركة، كان أمرا متوقعا من قبل بعض الأطراف المحلية، كما أن العودة للتعنت في المفاوضات حول قوانينها أمر متوقع أيضا بعد هدوء الأوضاع».

وتوقع الشهيبي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» «عودة مبكرة للخلاف مجددا حول القوانين المنظمة للانتخابات بين مجلسي النواب والأعلى للدولة وداعميهما، إذا ما تمت الدعوة لمفاوضات حول شروط الترشح للرئاسة». ورأى أن «الشارع ورغم إحباطه من توقعات العودة لذات المربع، بات منهكا في أوضاعه المعيشية، من تضخم وركود غير مسبوق، ومع تجدد الاشتباكات الآن سوف يكون همه الرئيسي هو كيفية النجاة بحياته، وليس إجراء الانتخابات».

ولم يبتعد رئيس الهيئة التأسيسية لحزب التجمع الوطني الليبي، أسعد زهيو، عن الآراء السابقة، وحمل مسؤولية الاشتباكات الأخيرة «لكل الأجسام والنخب السياسية بالبلاد والمجتمع الدولي»، وأرجع ذلك «لتهربهم من إجراء الانتخابات، وأن استدعاءها الآن لامتصاص أي غضب محتمل للشارع».

ولفت زهيو إلى الدعوة التي أطلقها رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح بضرورة الذهاب للانتخابات بعد المظاهرات الغاضبة، التي وقعت الشهر الماضي في مدينة طبرق بشرق ليبيا وأسفرت عن إحراق مقر البرلمان، وهو الدعوة ذاتها التي كررها الدبيبة.