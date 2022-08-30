الشهيبي: الشارع مع تلك الاشتباكات سيكون همه كيفية النجاة بحياته وليس إجراء الانتخابات

رأى رئيس الهيئة العليا لـ«قوى التحالف الوطنية» توفيق الشهيبي، أن «الاستنجاد بالانتخابات حتى قبل هدوء المعركة، كان أمراً متوقعاً من قبل الأطراف المحلية، كما أن العودة للتعنت في المفاوضات حول قوانينها هو أمر متوقع أيضاً بعد هدوء الأوضاع».

جاء ذلك خلال تصريحات صحفية لـ«الشرق الأوسط»توقع فيها، «عودة مبكرة للخلاف مجدداً حول القوانين المنظمة للانتخابات بين مجلسي: النواب والدولة، وداعميهما إذا ما دعيا لمفاوضات حول شروط الترشح للرئاسة».

كما يرى الشهيبي أن «الشارع رغم إحباطه من توقعات العودة للمربع ذاته، بات منهكاً في أوضاعه المعيشية من تضخم وركود غير مسبوق»، و«الآن ومع تلك الاشتباكات سوف يكون همه الرئيسي هو كيفية النجاة بحياته، وليس إجراء الانتخابات