الحويج يصدر تعليماته لإجراء المطابقة المالية بشأن اعتماد جدول المرتبات الموحد

ليبيا – اجتمع وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة تصريف الأعمال محمد الحويج مع وكيل الوزارة للشؤون التجارية الدكتور سهيل بوشيحة، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية الدكتور طارق النجار، ومدير مكتب المراجعة الداخلية ورئيس القسم المالي ورئيس قسم الخزينة ومساعد المراقب المالي.

الاجتماع عقد وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة في إطار متابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 540 لسنة 2022 بشأن اعتماد جدول المرتبات الموحد.

وشدد الحويج على ضرورة إجراء المطابقة وتنظيم التسويات مع وزارة المالية، وكذلك متابعة تنفيذ الملاكات الوظيفية للوزارة والجهات التابعة لتحديد الموظفين الفعلين.

كما استعرض الحضور المشاكل والصعوبات التي تواجه عمل الإدارات والمكاتب واقتراح الحلول المناسبة لها.

