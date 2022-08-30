بعد تذمر الطلاب.. «إعلام تعليم الدبيبة»: سنمنح الطلاب الدرجة كاملة في مادة الرياضيات

أكد مدير مكتب الإعلام بوزارة التربية والتعليم «عبدالعزيز عيسى»، أن أي سؤال جاء خارج المقرر الدراسي أو به خطأ في مادة الرياضيات سيتم إعطاؤه درجة كاملة لجميع الطلاب.

جاء ذلك في تصريحات صحفية لعيسى، بعد تذمر الطلاب من امتحان مادة الرياضيات.

وقال عيسى، في تصريحاته، إن طلاب شهادة مرحلة التعليم الثانوي القسم العلمي، أجروا اليوم امتحانا في مادة الرياضيات، وهم متذمرون من الأسئلة التي قالوا إنها صعبة.

وأضاف:” بعد لقاء وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة “موسى المقريف” مع مجموعة من الطلاب والاستماع إلى شكواهم بخصوص مادة الرياضيات، تعهد بأن أي سؤال في هذه المادة ورد من خارج المقرر الدراسي أو به خطأ سيتم إعطاؤه درجة كاملة لجميع”.

واستطرد:” هذا متوقف على تقرير مصلحة التفتيش التربوي والمركز الوطني للامتحانات بعد مراجعة الأسئلة والاطلاع عليها”.