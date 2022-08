توقعات بشأن أبرز سيناريوهات مستقبل وحجم إنتاج النفط في ليبيا

ليبيا – تطرق تقريران تحليليان إلى أبرز السيناريوهات المتوقعة لمستقبل وحجم إنتاج النفط في ليبيا وفقا لتطورات الأوضاع السياسية والأمنية والمتغيرات على الأرض.

التقريران اللذان نشرتهما وكالة أنباء “رويترز” الأميركية والخدمة الإخبارية الإنجليزية بـ”غرفة الطاقة الإفريقية” التي تتحذ من جنوب إفريقيا مقرا لها وتابعتهما وترجمتهما صحيفة المرصد وصفا السيطرة على عائدات الصادرات النفطية بأكبر جائزة لجميع الفصائل السياسية والعسكرية الرئيسية.

وبين التقريران إن هذه الفصائل أوقفت الإنتاج النفطي مرارا وتكرارا في تكتيك يهدف بوضوح إلى الضغط على حكومة تصريف الأعمال مشيران إلى أن التشابك السياسي البعيد عن الحل حتي الآن يجعل احتمالية بقاء صادرات النفط من دون تغيير لفترة طويلة جدا صعبة التحقق.

وأضاف التقريران إن هذا كله يجعل الإنتاجية النفطية في ليبيا هدفا متحركا خلال العام 2022 فالتدفق الثابت للنفط قصير الأجل متوقعان أن يكون الإنتاج في حدود نحو 985 ألف برميل يوميا لما تبقى من هذا العام وربما مليونا و150 ألفا في العام 2023.

وتابع التقريران إن الاستقرار السياسي طويل الأجل في ليبيا يعني بلوغ الإنتاج في العام 2024 قرابة المليون و800 ألف برميل يوميا ما يعني فوائد اجتماعية واقتصادية لعائدات النفط الثابتة لخلق المزيد من فرص العمل وريادة الأعمال إلا أن هذا غير مؤكد فالانتخابات لم تجرى والانقسام الحكومي لا زال قائما.

ترجمة المرصد – خاص

