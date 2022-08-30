معزب: هناك جهود تبذل لحلحلة الأزمة من خلال إجراء الانتخابات على مراحل

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري ” محمد معزب ” إن التطورات الأخيرة التي شهدتها العاصمة طرابلس أمر مؤسف للغاية وما كان لليبيين أي مبررات لحمل السلاح والقتال فيما بينهم، مبيناً أن الخلافات السياسية تحل بالحوار وليس بالقتال.

وأضاف معزب في تصريحات صحفية ، أن ما حدث هو انعكاس لحالة الانسداد الذي تمر به العملية السياسية التي توقفت وتجمدت بعد تمسك مجلس النواب بالشروط المجحفة لمرشحي الرئاسة والإصرار على تفصيل شروط تناسب شخصية محددة،

مشيراً إلى وجود جهود تبذل لحلحلة الأزمة وربما تجزئتها من خلال إجراء الانتخابات على مراحل بحسب قوله...