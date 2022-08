مساع ليبية للاستفادة من خبرات بنغلاديش في جوانب الصحة والصناعات الدوائية

ليبيا – تدارس رمضان أبو جناح نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال المكلف بتسيير وزارة الصحة فيها مع سفير بنغلاديش شميم الزمان تعزيز التعاون الصحي.

بيان صحفي صدر عن الوزارة تابعته صحيفة المرصد أشار إلى مناقشة الطرفين لسبل الاستفادة من خبرات العناصر الطبية والطبية المساعدة البنغالية في تشغيل المستشفيات والمراكز الصحية الواقعة في مناطق ومدن الجنوب والاستفادة من تجارب بنغلاديش الثرة في المجال الطبي.

وتابع البيان غن الزمان أبدى استعداد بلاده للتعاون مع ليبيا في مجال الصناعات الدوائية عن طريق الشركات الدولية المصنعة التي تتخذ من الأولى مقرات رئيسية لها فيما تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية من الوزارة لزيارة المصانع المعنية لتحقيق هذا الغرض.

