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«سلامة» عن «اشتباكات طرابلس»: يتملكني الحزن إذ ولدت في بلد دفع غالياً ثمن هذا العبث

تم النشر منذُ 36 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

علق المبعوث الأممي السابق إلى ليبيا، غسان سلامة على اشتباكات التي شهدتها العاصمة الليبية طرابلس السبت الماضي.

وقال غسان سلامة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” يجتاح العنف اليوم غير عاصمة عربية عشت فيها وصادقت أهلها”.

وأضافت سلامة:” ألمس لدى جل المتقاتلين شغفاً بالسلطة – بما هي استحواذ قرار، ومصدر جاهٍ، ونبع إثراء مالي- ولكني إلا أتبين توجهاً لبناء دولة، أو لتحصين وطن، أو لردع تدخل خارجي”.

وتابع غسان سلامة، في تغريدته:” يتملكني الحزن إذ ولدت في بلد دفع غالياً ثمن هذا العبث وما زال”.

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صحيفة الساعة 24

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