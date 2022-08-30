«سلامة» عن «اشتباكات طرابلس»: يتملكني الحزن إذ ولدت في بلد دفع غالياً ثمن هذا العبث

علق المبعوث الأممي السابق إلى ليبيا، غسان سلامة على اشتباكات التي شهدتها العاصمة الليبية طرابلس السبت الماضي.

وقال غسان سلامة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” يجتاح العنف اليوم غير عاصمة عربية عشت فيها وصادقت أهلها”.

وأضافت سلامة:” ألمس لدى جل المتقاتلين شغفاً بالسلطة – بما هي استحواذ قرار، ومصدر جاهٍ، ونبع إثراء مالي- ولكني إلا أتبين توجهاً لبناء دولة، أو لتحصين وطن، أو لردع تدخل خارجي”.

وتابع غسان سلامة، في تغريدته:” يتملكني الحزن إذ ولدت في بلد دفع غالياً ثمن هذا العبث وما زال”.