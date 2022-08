بسبب الاشتباكات.. سفارة الفلبين تحث رعاياها في ليبيا على الاحتماء في المنازل

ليبيا – كشف تقرير إخباري نشرته شبكة “بي تي في نيوز” الإخبارية الفلبينية الناطقة بالإنجليزية عن أبرز مضامين نداء أصدرته الفلبين لرعاياها المتواجدين في ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أكد أن الخارجية الفلبينية حثت الفلبينيين في ليبيا على البقاء في منازلهم أو الاحتماء بأماكن آمنة أخرى أثناء استمرار القتال والتواصل عبر الخطوط الهاتفية الساحنة مع السفارة بالعاصمة طرابلس للحصول على المساعدة الفورية.

وأضاف التقرير أن أي أنباء عن سقوط ضحايا في صفوف الفلبينيين في ليبيا لم ترد مشيرا إلى أن أعداد هؤلاء تبلغ قرابة ألفين و164 جلهم من العاملين في مجالات الرعاية الصحية والتدريب الجامعي فضلا عن عمال مهرة في قطاع النفط والغاز في البلاد.

ترجمة المرصد – خاص

