الزريقي: لابد من حل مجلسي النواب والدولة بعد اشتباكات طرابلس

طالب المستشار السابق بالمحكمة العليا الليبية جمعة الزريقي، بحل مجلسي النواب والدولة الاستشاري، بعد الاشتباكات التي شهدتها العاصمة الليبية طرابلس السبت الماضي.

وقال الزريقي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” بعد ما جرى في طرابلس من حرب وسفك الدماء، بدأ البحث عن حل المشكلة في ليبيا”.

وأضاف أن الحل ذكرته سابقا وهو قيام المجلس الرئاسي المنصب دوليا بحل مجلس النواب وكذلك مجلس الدولة، استنادا إلى الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، وتكليف المفوضية بالانتخابات فورا بإشراف حكومة وحدة تسيير الأعمال.