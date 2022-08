ليبيا- أجرت شبكة “ناشيونال بابلك راديو” الإخبارية الأميركية حوارا صحفيا مع المحلل السياسي جليل حرشاوي بشان أبرز تطورات الأوضاع السياسية في البلاد.

الحوار الذي تابعته وترجمت أهم ما ورد فيه من مضامين صحيفة المرصد نقل عن حرشاوي تأكيده أن المحاولة الأخيرة لبسط المجاميع المسلحة الموالية لرئيس حكومة الاستقرار فتحي باشاآغا سيطرتها على العاصمة طرابلس أخافت رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة والمسلحين الموالين له.

واستدرك حرشاوي بالإشارة إلى أن تصدي الموالين للدبيبة بعنف لنظرائهم ممن يقفون لجانب باشآاغا أفشل محاولة الأخير مبينا إن الأول تمكن من بناء نظام تحالفات مرن مكنه من تعزيز قدراته على البقاء رغم عدم إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ديسمبر المقبل.

وأشار حرشاوي لإمكانية بقاء الدبيبة غير المنتخب في المشهد السياسي لسنوات ومحاولة أعدائه الإطاحة به مجددا خلال الأسابيع أو الأشهر العديدة القادمة داعيا في ذات الوقت الديبلوماسية الأميركية والغربية لتجديد أساليب التعبير عن مواقفها فالليبيين تعلموا تجاهل هذه المواقف لكونها مكررة وغير مثمرة.

ترجمة المرصد – خاص

The post حرشاوي: الدبيبة غير المنتخب قد يبقى في المشهد السياسي لسنوات first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية