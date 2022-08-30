بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الثلاثاء 30 اغسطس 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الثلاثاء 30 اغسطس 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء رطوبة عالية على اغلب مناطق الشمال مع تراجع بسيط في درجات الحرارة, بينما تعود للارتفاع على مناطق غرب ليبيا بداية من يوم الخميس، وتتكاثر السحب من حين لأخر على الجبل الأخضر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (30-33)مْ على المناطق الساحلية مع رطوبة عالية، و مابين (34-37)مْ على مناطق الدواخل وتسجل ارتفاع بداية من يوم الخميس.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر على مناطق الجبل الأخضر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.

الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً علي بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (28-33)مْ وتصل اليوم إلى (35)مْ على أجدابيا.

الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (37-42)مْ.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(36-40)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(19:35)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:40).