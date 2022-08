تقرير إخباري: مهاجرون غير شرعيون عانوا كثيرًا خلال اشتباكات طرابلس

ليبيا – كشف تقرير إخباري عن وضع سيء واجهه مهاجرون غير شرعيون في مراكز احتجازهم في العاصمة طرابلس خلال الاشتباكات المسلحة الأخيرة فيها.

التقرير الذي نشره موقع “ذا نيو هيومانتيريان” الإنساني السويسري الناطق بالإنجليزية وتابعته وترجمت أبرز مضامينه صحيفة المرصد نقل عن مصدر حكومي طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مصرح له بالتحدث إلى وسائل الإعلام تأكيداته بتضرر هؤلاء المحتجزين.

وأضاف المصدر إن هؤلاء المتواجدين في مركزين للاحتجاز في العاصمة طرابلس كانوا على خط النار ويعانون من نقص حاد في الغذاء والماء لأن جماعات الإغاثة لم تتمكن من الوصول لهم في وقت أفادت فيه منظمات دولية بفرار عدد غير معروف منهم.

وبحسب التقرير لا يجد هؤلاء مكانا آمنا يذهبون إليه والكثير منهم الآن في الشوارع وفي خطر متزايد إذا بدأ القتال مرة أخرى مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تقدر وجود نحو 650 ألف مهاجر غير شرعي في ليبيا ومنهم الآلاف في مراكز الاحتجاز سيئة السمعة في البلاد.

ترجمة المرصد – خاص

