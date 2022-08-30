السني: أكدت للمجموعة الإفريقية بمجلس الأمن أهمية توحيد المواقف

أكد مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني على دعم ليبيا الدائم لجهود المجموعة الأفريقية وأهمية توحيد المواقف والتنسيق المشترك داخل مجلس الأمن، والحرص على تعيين مبعوث أممي بدعم المجموعة في أقرب وقت ممكن.

جاء ذلك خلال لقاء السني مع مندوبي كينيا “مارتن كيماني” الغابون”ميشل بيانغ”، غانا”هارولد اغيمان”، بحضور مندوب الموزمبيق”بدرو افونسو”الذي ستنضم بلاده للمجلس في 2023 بحسب تغريدة للسني بموقع “تويتر”.

وبين السني أنه جرى خلال اللقاء مناقشة آخر التطورات المؤسفة وتحديات المسار السياسي، وكذلك موضوع تعيين المبعوث الجديد للبعثة الأممية.

وأشار السني إلى أن اللقاء يأتي في إطار التشاور والتنسيق مع المجموعة الأفريقية في مجلس الأمنA3 قبل الجلسة المرتقبة للمجلس عن ليبيا اليوم الثلاثاء.