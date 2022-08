ليبيا – قام وزير الداخلية المكلف بحكومة تصريف الأعمال بدر الدين التومي الأحد بجولة تفقدية للأحياء والمقارّ الأمنية والمؤسسات الخدمية المتضررة جراء الاشتباكات الأخيرة بنطاق بلدية طرابلس المركز.

ورافق التومي بحسب المكتب الإعلامي التابع للوزارة خلال هذه الجولة وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة، ووكيلا وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات وشؤون التنمية المحلية، ورئيس جهاز المباحث الجنائية، ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي، ومدير إدارة العلاقات والتعاون، ومدير أمن طرابلس ورئيس مكتب المعلومات والمتابعة الأمنية، وعميد بلدية طرابلس المركز، وعدد من الضباط بالوزارة.

وشملت الزيارة الأحياء الواقعة بشارع الجمهورية بالقرب من مسجد “الشيخة راضية” والتقى الوزير عددًا من المواطنين المتضررين.

وأكد على ضرورة اثبات الوقائع بمراكز الشرطة حتى يتسنى للجنة المختصة والمكونة من الخبراء المحلفين والمكلفة بحصر الأضرار والتي ستبدأ أعمالها من يوم الغد.

كما توجه إلى مركز شرطة المدينة للوقوف على الأضرار التي لحقت به، هذا وقام بجولة إلى مركز طرابلس لخدمات الأسنان بشارع الصريم، ومنها توجه الوزير إلى مديرية أمن جنزور والتي تعرضت هيا الأخرى لأضرار، والتقى هناك مدير الأمن وضباطًا وضباط صف بالمديرية.

التومي يقوم بجولة تفقدية للأحياء والمقار الأمنية والمؤسسات الخدمية المتضررة جراء الاشتباكات

