تركيا تتصدر قائمة الدول المُصدرة للبضائع إلى ليبيا

تصدرت تركيا قائمة الدول المُصدرة للبضائع إلى ليبيا خلال الربع الأول من العام الحالي 2022م، بقيمة تبلغ 855.9 مليون دولار، وفق بيانات صادرة من مصرف ليبيا المركزي.

وكشفت بيانات المصرف أن قيمة صادرات تركيا لليبيا، خلال العام الجاري، تزيد بـ215 مليون دولار، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2021م.

وأوضح مصرف ليبيا المركزي أن الصين جائت في المرتبة الثانية بـ460 مليون دولار، ثم إيطاليا بقيمة 415 مليونًا، واليونان بـ321 مليون دولار، وبلجيكا بـ269 مليون دولار.