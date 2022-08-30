“معزب”: التطورات الأخيرة في طرابلس أمرٌ مؤسف للغاية

أكد عضو مجلس الدولة محمد معزب، أنه “ما كان لليبيين أي مبررات لحمل السلاح والقتال فيما بينهم”، مبيناً أن “الخلافات السياسية تحل بالحوار وليس بالقتال”.

وقال معزب في تصريح صحفي إن “التطورات الأخيرة التي شهدتها العاصمة طرابلس أمر مؤسف للغاية”.

وتابع؛ أن “ما حدث هو انعكاس لحالة الانسداد الذي تمر به العملية السياسية التي توقفت وتجمدت بعد تمسك مجلس النواب بالشروط المجحفة لمرشحي الرئاسة والإصرار على تفصيل شروط تناسب شخصية محددة”.

وختم موضحًا أن هناك “جهوداً تبذل لحلحلة الأزمة وربما تجزئتها من خلال إجراء الانتخابات على مراحل”.