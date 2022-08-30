حفتر: لم نبن الجيش ليتفرج على ليبيا يجرها العابثون إلى الهاوية

قال القائد العام للجيش الليبي، خليفة حفتر إنه يجب على “الغافلين أن ينتبهوا لم نبن الجيش الوطني ليقف متفرجا على ليبيا العزيزة يجرها العابثون إلى الهاوية”.

وبين حفتر في كلمة له خلال استقباله في مدينة الكفرة، أن “الحل الحاسم يبقى بيد الشعب الذي عليه أن يقود المشهد بنفسه ليسترد حقوقه ويبني دولته”

وأوضح القائد العام العام أنه “يجب على الليبيين أن لا ينتظروا من طبقة سياسية أو جهة أجنبية أن ترفع عنهم المعاناة”، مؤكداً بأنه “لن ينقذ ليبيا ويفك أسرها ويبني خارطة طريقها إلا الشعب نفسه بحماية جيشه”

وطالب القائد العام، القوى الوطنية، بأن تعيد تنظيم نفسها وتجمع شتاتها لقلب الموازين لصالح الشعب، مؤكداً بأنه على الشعب والجيش أن يتداركوا الموقف قبل فوات الأوان كما تدارك الشعب والجيش خطر الإرهاب، مؤكداً بأن الشعب والجيش يد واحدة قادرة على تحطيم أصنام الساسة، مؤكداً بأن الجيش يعد الشعب الليبي بأنه إلى جانبهم اليوم وغدا.