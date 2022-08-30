عميد “طرابلس المركز”: يجب إخراج كافة التشكيلات المسلحة من العاصمة

طالب عميد بلدية طرابلس المركز، إبراهيم الخليفي، بإخراج كافة التشكيلات المسلحة داخل العاصمة طرابلس.

وقال الخليفي في تصريحات صحفية: “اتفقنا مع لجنة حصر المباني المتضررة، لإنهاء عملية الحصر وإحالتها لحكومة الوحدة لإتمام الإجراءات بأسرع وقت لتعويض المتضررين من المواطنين العزل”.

وأضاف “مخاتير المحلات بدأوا منذ الاثنين في فتح محاضر لثبيت حقوق المواطنين لتوجيهها إلى وزارة الحكم المحلي”.

وتابع “طالبنا بتسليم المصيف البلدي للبلدية لإدارته والإشراف عليه على أن يترك مفتوحا للعامة دون مقابل، وتخصيص مقر الكتيبة 77 لنادي أبومليانة الرياضي وذلك لحاجته إلى ملعب ومقر يضم الشباب والرياضين المنتسبين له”.

وكانت العاصمة طرابلس قد شهدت اشتباكات يومي 26 و27 أغسطس الجاري، أسفرت عن مقتل 32 شخصا وإصابة أكثر من 150 آخرين.