المقريف يتلقى ملاحظات طلاب الثانوية بشأن امتحان الرياضيات

اطلع وزيرة التربية والتعليم، الدكتور موسى المقريف، على ملاحظات طلاب شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي، القسم العلمي، حول امتحان مادة الرياضيات الذي أُجري أمس.

جاء ذلك خلال لقاء مع رئيس اللجنة المركزية بمصلحة التفتيش التربوي لطفي الزرقاني، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وأطلع الزرقاني، الوزير على التقارير الواردة من مراقبات التعليم في عدد من البلديات، كما أحاطه بتقرير خبراء مادة الرياضيات بالمصلحة حول أسئلة المادة.

وفي الختام، وجه الوزير بضرورة إحالة تقرير خبراء مادة الرياضيات بمصلحة التفتيش التربوي إلى المركز الوطني للامتحانات، على أن يقوم الأخير بموافاة الوزير بالقرار المتخذ.