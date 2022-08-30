بلدية بنغازي: تنفيذ الأعمال الخرسانية التكميلية لجسر شارع أحمد رفيق المهدوي بمنطقة الصابري 

العنوان – الصابري

أكدت بلدية بنغازي تواصل تنفيذ الأعمال الخرسانية التكميلية لجسر شارع أحمد رفيق المهدوي بمنطقة الصابري.

وأوضحت بلدية بنغازي أن المشروع تحت إشراف مكتب المشروعات بالبلدية ومن ضمن مشاريع لجنة إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي.

وأعلنت بلدية بنغازي في 11 أغسطس الجاري تواصل أعمال مشروع صيانة جسر اللثامة أحد الجُسور الثلاثة المُستهدف صيانتها.

وتعاقدت البلدية في فبراير الماضي على تنفيذ أعمال صيانة الجسور الثلاثة التي دُمرت جراء الحرب على الإرهاب.

وتشمل الصيانة جسر شارع أحمد رفيق المهدوي بجوار نادي نجوم الصابري، وجسر الزريرعية بجوار مقر التموينية، والجسر الرابط بين جزيرة دوران سيدي يونس وشارع الجزائر.

وفي أبريل الماضي أعلنت بلدية بنغازي وصول بعض المواد المُستخدمة في صيانة الجسور من دولة أسبانيا لغرض البدء في أعمال صيانة الجسور الثلاثة التي تضررت جراء الحرب على الإرهاب.