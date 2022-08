ليبيا – ترحم نائب رئيس حزب العدالة والبناء عادل بوقرين على أرواح الضّحايا، داعيًا بالشّفاء العاجل للمصابين الذين سقطوا في الاشتباكات الدّامية بالعاصمة طرابلس.

بوقرين أدان في تصريح لقناة “ليبيا بانوراما” المحاولات العسكرية الفاشلة لفرض رؤية طرف سياسي واحد في الوصول إلى السّلطة.

وأشار إلى أن الطريق الوحيد إلى السّلطة هو الانتخابات، وعلى مَن أرادها أن يسعى إلى عقد انتخابات تتمّ في أقرب الآجال.

وأكد أنه يجب احترام تطلعات الشّعب الليبي برفض الحروب وتعزيز الانقسام ورغبته في التغيير.

ولفت إلى أنه على مجلسي النواب والدولة التوافق حول قاعدة دستورية توافقية تفضي إلى الانتخابات والاستقرار.

The post العدالة والبناء: ندين المحاولات العسكرية الفاشلة لفرض رؤية طرف سياسي للوصول للسلطة first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية