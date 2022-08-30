عون والسفير المالطي يناقشان التعاون في قطاعي النفط والغاز

بحث وزير النفط والغاز محمد عون، مع سفير جمهورية مالطا بليبيا تشارلز صليبا أوجه التعاون مع الشركات المالطية وعودتها للعمل بقطاع النفط والغاز.

من جانبه دعا السفير المالطي وزير النفط والغاز لزيارة جمهورية مالطا لمناقشة آليات التعاون المشترك بين البلدين وكذلك دراسة أمكانيات استكشاف المناطق البحرية المقابلة للمياه الاقتصادية لكلا البلدين.

وأكد عون في ختام اللقاء الذي عقد بديوان الوزارة بطرابلس على أهمية دولة مالطا في نشاطات شركات النفط التي تدير عمليات بحرية، ودورها في احتضان العديد من قواعد الإمداد لهذه العمليات.