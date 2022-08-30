وزيرة العدل: اشتباكات طرابلس خلفت أضرارا مادية بمجمع المحاكم

أكدت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية أن اشتباكات العاصمة طرابلس التي طالت مجمع المحاكم أدت إلى بعض الأضرار المادية في بعض المركبات وبعض النوافد الزجاجية وإصابة مبنى نقطة الشرطة القضائية.

تصريحات وزيرة العدل جاءت خلال تفقدها مجمع المحاكم بشارع السيدي بمدينة طرابلس للوقوف على هذا المرفق الخدمي وما لحقه من أضرار إثر الأحداث التي شهدتها المدينة خلال اليومين الماضيين وقامت بجولة خارجية برفقة آمر نقطة الحراسة بالمجمع بحسب المكتب الإعلامي لوزارة العدل.

وأشارت وزيرة العدل إلى بدء أعمال الصيانة وأن العمل في المحاكم والنيابات يسير بطريقة طبيعية.

يذكر بأن مجمع المحاكم يضم محكمة استئناف طرابلس ومكتب النائب العام ومكتب المحامى العام وإدارة التفتيش القضائي فرع طرابلس وإدارة القضايا وعدد من النيابات الجزئية.