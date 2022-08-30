اليمين الإيطالي يدعو إلى «حصار بحري» قبالة ليبيا لوقف تدفق الهجرة

قالت زعيمة حزب إخوة إيطاليا اليميني، جورجيا ميلوني، إن الطريقة الوحيدة لوقف الهجرة غير الشرعية «هي الحصار البحري» قبالة سواحل ليبيا، وذلك عبر «مهمة أوروبية».

وأضافت ميلوني، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «بهذه الطريقة فقط يمكن وضع حد لعمليات المغادرة غير الشرعية تجاه إيطاليا ومأساة الموت في البحر».

واقترحت فتح «بؤر ساخنة» في أفريقيا تجري عبرها عمليات تقييم من هو لاجئ حقا، ومن ثم توزيع اللاجئين على دول الاتحاد الأوروبي الـ27.

واعتبرت زعيمة حزب إخوة إيطاليا (يمين)، خلال تجمع حاشد في كاتانيا، أن الحصار البحري «ليس بالضرورة عملا من أعمال الحرب»، وفقا لموقع «ديكود 39» الإيطالي.

انتقادات للفكرة

من جهتهم، قال الناطقان باسم حزب أوروبا الخضراء أنجيلو بونيلي وإيليونورا إيفي، وسكرتير اليسار الإيطالي نيكولا فراتوياني، إنه لا وجود فرصة لتحقيق فكرة الحصار البحري المطروحة «بشكل عشوائي».

– زعيمة حزب «إخوة إيطاليا» تقترح منع تدفق الهجرة من ليبيا عبر «حصار بحري»

وطرح الثلاثة، المقترحات السياسية لتحالف الخضر واليسار، وتتمحور حول العمل على تحقيق حلم «أوروبا التضامنية والمنفتحة» التي لا تدير ظهرها للفارين من الحروب والجوع وعواقب تغير المناخ.

وطالبوا بوضع حد لممارسة صد المهاجرين، التي غالبا ما تُترجم إلى انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، وتحقيق التضامن الملموس بين الدول الأعضاء، وإنشاء قنوات هجرة قانونية وآمنة تضمن للجميع الحق في الحياة والكرامة.