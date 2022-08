صوان: ما صدر بحقي عن المدعي العام العسكري هو توظيف سياسي معيب ومخجل

ليبيا – أعرب القيادي بجماعة الإخوان محمد صوان رئيس الحزب الديمقراطي عن استنكاره الشديد لما صدر عن المدعي العام العسكري بحقه، من توجيه لبعض الجهات بالقبض عليه ومنعه من السفر، على خلفية اتخاذه لموقف سياسي رسمي كونه رئيسًا لحزب سياسي مرخص وفقًا للقانون، وداعمًا لما صدر عن البرلمان ومجلس الدولة من توافق نتجت عنه حكومة شرعية.

صوان أكد في بيانه له على أنه يعلن دائمًا مواقفه السياسية بشكل واضح أمام كل الليبيين وفي الإطار السياسي السلمي.

واعتبر هذا الإجراء توظيفًا سياسيًا معيبًا ومخجلًا، ومخالفًا لكل القوانين، ومنافيًا للحريات وحقوق التعبير والعمل السياسي، لجهة قضائية هي في الأصل تختص باستدعاء من يحملون أرقامًا عسكرية فقط، وفقًا للقانون الذي ينظمها ويحدد اختصاصاتها.

ودعا كل الجهات المدنية والحقوقية والمهتمين بالحريات العامة إلى التصدي لمثل هذه التصرفات المخالفة التي تهدد مكتسبات ثورة فبراير وتؤسس للدولة المستبدة والحكم الشمولي.

وأضاف: “وفي هذا الصدد فإني كلفتُ المكتب القانوني بالحزب للتواصل مع مكتب المدعي العام العسكري لاستيضاح خلفيات هذه الإجراءات، وكذلك التواصل مع الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات التي يكفلها القانون”.

