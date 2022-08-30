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الأمم المتحدة: هناك عمل مستمر لتعيين مبعوث أممي جديد إلى ليبيا

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / منصة السبق الإعلامية
مصدر الخبر / منصة السبق الإعلامية

دعا المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إلى ضرورة عمل جيران ليبيا القريبين والبعيدين، معًا لصالح الشعب الليبي وليس لتفاقم الانقسام، مجددا دعوته إلى الأطراف الليبية لحماية المدنيين والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات تصعيدية.

وقال دوجاريك في إيجاز صحفي، إن رئيس البعثة الحالي بالإنابة ريزدون زينينغا هو المسؤول عن البعثة وهو على اتصال مع الأطراف الليبية المختلفة، لافتا إلى أن هناك عملية مستمرة لتعيين مبعوث أممي جديد إلى ليبيا.

أشار دوجاريك، إلى أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش يسعى للحصول على موافقة أعضاء مجلس الأمن لتسمية ممثله الخاص في ليبيا.

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منصة السبق الإعلامية

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