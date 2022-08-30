ليبيا تؤكد أهمية مالطا لشركات النفط التي تدير عمليات بحرية

أكد وزير النفط والغاز م. محمد امحمد عون على أهمية دولة مالطا لمختلف نشاطات شركات النفط التي تدير عمليات بحرية ودورها في احتضان العديد من قواعد الإمداد لهذه العمليات.

جاء ذلك خلال لقاء وزير النفط والغاز مع سفير مالطا لدى ليبيا تشارلز صليبا، والوفد المرافق له بحضور مدير عام الإدارة العامة للشؤون الفنية مصطفي عبدالله بن عيس ومدير عام الجودة والصحة والسلامة عبد الناصر الأمين قنيدي.

وتباحث الطرفان مجالات التعاون مع الشركات المالطية وعودتها للعمل بقطاع النفط والغاز، كما أقترح السفير إمكانية دعوة وزير النفط والغاز لزيارة مالطا لمناقشة آليات التعاون المشترك بين البلدين وكذلك دراسة إمكانيات استكشاف المناطق البحرية المقابلة للمياه الاقتصادية لكلا البلدين .