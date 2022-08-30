الأرصاد الجوية: رطوبة عالية شمالًا وحرارة غربًا وتكاثر للسحب شرقًا 

العنوان – طرابلس

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء أن تكون الرطوبة عالية على أغلب مناطق الشمال مع تراجع بسيط في درجات الحرارة, بينما تعود للارتفاع على مناطق غرب ليبيا بداية من يوم الخميس.

وأضاف المركز أنه من المتوقع تكاثر السحب من حين لآخر على الجبل الأخضر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.

رأس أجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (30-33)مْ على المناطق الساحلية مع رطوبة عالية، و مابين (34-37)مْ على مناطق الدواخل وتسجل ارتفاع بداية من يوم الخميس.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر على مناطق الجبل الأخضر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.

الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (28-33)مْ وتصل اليوم إلى (35)مْ على أجدابيا.

الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (37-42)مْ.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(36-40)مْ.