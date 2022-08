ليبيا – علق الأكاديمي والمحلل السياسي يوسف البخبخي على مشروع الحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاآغا.

البخبخي وفي تصريحات خاصة لقناة “فبراير” رأى أن مشروع حكومة باشاآغا التي أسمها بـ”الحكومة الموازية” كان منذ البداية مشروعا للانقلاب والاستيلاء على السلطة.

