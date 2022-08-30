تراجع الدولار وارتفاع اليورو والإسترليني في السوق الموازية

تباينت أسعار العملات الدولية أمام الدينار في السوق الموازية، اليوم الثلاثاء، مقارنة بتعاملات أمس الإثنين.

وهبط سعر صرف الدولار إلى 5.16 دينار مقابل 5.17 دينار أمس، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وزاد سعر اليورو إلى 5.15 دينار مقابل 5.14 دينار أمس، والجنيه الإسترليني إلى 6.15 دينار مقابل 6.13 دينار أمس.

ولم يطرأ تغيير على سعر الليرة التركية حيث استقرت عند 0.28 دينار، فيما ثبت الدينار التونسي عند 1.65 دينار ليبي، وسعر كسر الذهب (عيار 18) عند 214 دينارا.