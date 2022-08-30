المسماري: لاندعم أي طرف في اشتباكات طرابلس ودعمنا هو لشرعية البرلمان

قال المتحدث باسم الجيش الوطنية الليبي، أحمد المسماري، أنهم “لا يؤيدون أي طرف” في اشتباكات طرابلس التي اندلعت مطلع الأسبوع الجاري.

وأضاف المسماري في تصريحات لـوكالة “نوفا” الإيطالية، أن الجيش الليبي، “لم يشارك في الاشتباكات التي اندلعت في طرابلس ولا يدعم أي طرف سياسي في الأزمة”، و أن الجيش” ينأى بنفسه عن هذا الصراع رغم دعمه للشرعية التي يمثلها البرلمان الليبي”، حسب وصفه.

وعبر المسماري عن أسفه لهذه الاشتباكات التي أسفرت إلى “خسائر في الأرواح، فضلاً عن تدمير الممتلكات الخاصة والحكومية مما سيكلف خزائن الدولة أموالاً طائلة”.

ودعا المسماري إلى إنهاء ماوصفها بالاشتباكات التي تتكرر أسبوعياً، وتزيد من معاناة المواطنين في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية والخدمات وانعدام الأمن.

وأشار المسماري إلى أن الحل هو إجراء انتخابات حرة ونزيهة، كونها ” هي السبيل الوحيد لتوحيد المؤسسات تحت قيادة رئيس وحكومة”.