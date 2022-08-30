فقدان قارب على متنه 17 مهاجراً بينهم أطفال في المياه المالطية بعد إبحاره من ليبيا

أكدت منظمة غير حكومية يوم أمس الاثنين أن قاربا يقل 17 مهاجرا بينهم نساء وأطفال فُقد في المياه المالطية بعد فراره من ليبيا.

وقالت صحيفة “مالطا انديبندنت”، في تقرير لها، رصدته وترجمته “الساعة 24”: “نشر حساب Alarm Phone، وهو مبادرة دعم مستقل للأشخاص الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط إلى الاتحاد الأوروبي، تغريدة على توتير قال فيها إن الاتصال بالقارب قد فُقد الليلة الماضية وحاول المتطوعون في برنامج الدعم؛ الاتصال بالسلطات لإطلاق مهمة إنقاذ، لكن لم يكن هناك استجابة”.

وأضافت الصحيفة “كثيرا ما اتُهمت مالطا بتجاهل نداءات الاستغاثة من قوارب المهاجرين والمنظمات غير الحكومية التي تنقذهم وهذا العام، غرق أو فُقد ما لا يقل عن 918 شخصًا عبر البحر الأبيض المتوسط وفقًا لإحصاءات المنظمة الدولية للهجرة”.

وتابعت “منذ بداية العام، أنقذت مالطا 119 طالب لجوء، ومنذ 14 مايو الماضي أُحضر طالب لجوء واحد فقط إلى مالطا وفي تقرير نشره المجلس الأوروبي للاجئين والمنفيين، ذكر إن مالطا نفّذت عدد قليل من عمليات الإنقاذ بسبب سياسات مالطا الوطنية”.

واستطردت “جاء في التقرير؛ منذ مايو 2020، وطوال عام 2021، خفّضت القوات المسلحة المالطية بشكل كبير عمليات الإنقاذ في البحر. وفي عام 2021، واصلت الحكومة المالطية رفض إنزال الأفراد الذين تم إنقاذهم في البحر، لا سيما عندما تم الإنقاذ بواسطة سفن المنظمات غير الحكومية”.