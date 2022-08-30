ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

30 August, 2022

في إطار التعاون الدائم والمستمر بين شركة الخليج العربي للنفط ومعهد النفط الليبي عُقد اجتماع تقابلي صباح الثلاثاء بقاعة اجتماعات الدور الرابع مع الفريق المكلف بإنشاء مختبر مراقبة التلوث والتحاليل البيئية بمنطقة الواحات بحضور كلاً من د.خليفة محمد عبدالناصر مدير المشروع ، والصغير على الصغير ، وخليفة محمد العلوص ، ومن جانب شركة الخليج كلاً من إبراهيم محمد بوربيدة مدير إدارة الشؤون القانونية والعقود ، وفهمي فرج شعيب مدير إدارة الصحة والسلامة والبيئة ، و سالم بورقيعة مدير إدارة العمليات .

حيث تناول الاجتماع الوضع الفني والقانوني لمساحة الأرض التي تم تخصيصها لإنشاء المختبر بحقل النافورة وأبدت الشركة رغبتها في تقديم التسهيلات المطلوبة في سبيل البدء في مشروع المختبر والذي يعد من المشاريع المهمة ، والذي سوف يقام على مساحة تقدر بخمسة هكتارات مخصصة من مساحة حقل النافورة .