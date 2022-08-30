دون تسجيل وفيات..مكافحة الأمراض يعلن (07) إصابات بكورونا   

العنوان – طرابلس

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الجمعة، تسجيل (07) إصابات بكورونا بنسبة الحالات الموجبة (6.6 %).

وأضاف المركز عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” أنه استلم أمس الإثنين عدد (106) عينة، لافتا إلى أنه لن تسجل أي وفيات.

وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن إجمالي العينات أظهرت أن من بينها عدد (99) عينة سالبة.

ولفت المركز إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالات حرجة، مؤكدًا أنه تم تسجيل عدد (82) حالة شفاء.

وذكر المركز، أن إجمالي الإصابات “العدد التراكمي” 506.775 حالة، والحالات النشطة 234 حالة، والمتعافين 500.104 حالة، والوفيات 6.437 حالة.