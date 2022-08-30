سيف القذافي ينفي إبرام صفقة لإطلاق هانيبال من لبنان

عادت إلى واجهة الأحداث في ليبيا من جديد قضية هانيبال، نجل الرئيس الراحل معمر القذافي، المحتجز في لبنان منذ 6 أعوام «بتهمة إخفاء معلومات عن اختفاء مؤسس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، الإمام موسى الصدر، أثناء زيارته لليبيا في أغسطس (آب) 1978، بدعوة من القذافي الأب».

وترددت أنباء في ليبيا عن قرب إطلاق سراح هانيبال، بمقتضى صفقة عقدها سيف الإسلام القذافي؛ لكن خالد الزائدي محامي الأخير نفى ذلك، جملة وتفصيلاً.

وقال الزائدي في تصريحات تناقلتها وسائل إعلام محلية، أمس، إن «الخبر الذي أوردته مجلة (جون أفريك) الفرنسية عارٍ تماماً عن الصحة». وكانت المجلة نقلت عما وصفتها بمستشارة سيف الإسلام القذافي العراقية- الفرنسية سهى البدري، قولها إن إطلاق سراح هانيبال المعتقل في لبنان «وشيك، وذلك بعد دفع كفالة تقدر بـ150 ألف دولار للسلطات اللبنانية، على أن يبقى هناك إلى حين محاكمته».

غير أن الزائدي قال إن البدري -وفقاً لوكالة «ليبيا برس» الإخبارية- «ليست من ضمن فريق عمل الدكتور سيف الإسلام، ولا تحمل صفة مستشارة له كما نقلت المجلة»، مضيفاً: «ليس هناك أي تفاهم أو صفقة لإطلاق سراح المواطن الليبي المخطوف هانيبال القذافي».

وكانت «الرابطة العربية لنصرة هانيبال» قد قالت في وقت سابق، إنها سلمت مذكرة إلى منظمة «هيومان رايتس ووتش» بشأن هانيبال، وجميع السجناء والمعتقلين من النظام السابق، كما أشارت إلى أن وفداً يتبعها سلم مفوضية الاتحاد الأفريقي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وبعثات حقوقية وإنسانية، مذكرات تدعوهم للتدخل لدى السلطات اللبنانية للإفراج الفوري عن هانيبال «دون قيد أو شرط».

وفريق الدفاع عن هانيبال، وموالون للنظام السابق، يؤكدون دائماً أنه «لم يثبت عليه أي جرم يُعاقب بسببه على أنه كاتم للسر، باعتبار أن عمره كان أقل من عامين عندما أُعلن عن اختفاء الصدر»، لافتين إلى أن نبأ اختفاء الصدر أُعلن «وقت أن كان هانيبال في إجازة بالمغرب بصحبة والدته».

وقال أحد المقربين من أسرة القذافي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «مدن وقبائل ليبية تنتظر إطلاق سراح هانيبال ونيل حريته، من غير إبرام أي صفقات»، وقال: «إن خاطفيه يمعنون في التنكيل به، على اعتبار أنه نجل القذافي فقط، بعدما باتوا متأكدين بالدلائل أنه ليس له علاقة بقضية الصدر، ولم يعيها، لكونه كان آنذاك طفلاً صغيراً».

وأمام ما يتردد عن قرب الإفراج عن هانيبال، قال الزائدي إن الأول «لا يزال رهن الاعتقال التعسفي، ولا وجود لأي مؤشرات لمحاكمته أو قرب إطلاق سراحه».

وكان هانيبال قد قال إن خاطفيه «أجبروه على الدخول إلى لبنان بشكل غير شرعي، عبر الحدود السورية، بعد تقييده بالسلاسل وتعذيبه عدم أيام، على أمل استنطاقه بمعلومات حول الإمام الصدر».

وأضاف في رسالة بثتها قناة «العربية الحدث» نهاية الأسبوع الماضي، «أن خاطفيه طالبوه بدفع أموال مقابل إطلاق سراحه»، مطالباً بلجنة تحقيق في مجلس النواب اللبناني، لإعداد تقرير شامل عن حالته يقدم للجهات الدولية، ومحاكمته بشكل علني بحضور ممثلين عن المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية.