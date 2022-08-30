بلومبرغ الأمريكية: النفط الليبي حقق أكبر مكاسب رغم الاشتباكات

أكدت شبكة بلومبرغ الأمريكية أن “النفط حقق أكبر مكاسب في ستة أسابيع مع تصاعد مخاطر الإمداد”.

وقالت الشبكة الأمريكية، في تقرير لها، ترجمت «الساعة 24» مقتطفات منه، إن هناك “مستثمرين يتتبعون الإنتاج في ليبيا بعد الاشتباكات الأخيرة التي وقعت”.

وأردف التقرير؛ أن “النفط حقق أكبر مكاسب في أكثر من شهر مع وزن المتداولين لمخاوف العرض ، بما في ذلك احتمال خفض إنتاج منظمة أوبك”.

وتابع؛ أن “استقر خام غرب تكساس الوسيط بالقرب من 97 دولارًا للبرميل بعد أن قفز بنسبة 4.2٪ في الجلسة الافتتاحية لهذا الأسبوع وسط مخاوف بشأن احتمال انقطاع الإمدادات في ليبيا وتوقعات سوق الطاقة الصعودية من مجموعة غولدمان ساكس”.

وأشار التقرير إلى أنه “على الرغم من اشتباكات الميليشيات في ليبيا، فإن المؤسسة الوطنية للنفط الليبية أبلغت عن إنتاج حوالي 1.2 مليون برميل يوميا يوم الاثنين”.

وأكمل التقرير موضحًا أن “منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها ستجتمع في الخامس من سبتمبر القادم بعد تحذير من المملكة العربية السعودية العضو البارز بأن اتفاقية لخفض الإنتاج ممكنة، حيث ترى الرياض أن العقود الآجلة للنفط لا تعكس الأساسيات”. مستطردًا “وأشارت دول أخرى في الحلف إلى دعمها”.

وذكر تقرير الشبكة الأمريكية، إلى أن “وارن باترسون، رئيس استراتيجية السلع في شركة الخدمات المصرفية والمالية الهولندية ING Groep NV؛ قال إن مزيج من مخاطر الإمدادات الجديدة من ليبيا، إلى جانب حالة عدم اليقين بشأن اجتماع أوبك وحلفائها القادم، أعطى دفعة لأسعار النفط”.

وختم التقرير، موضحًا أن “السوق في حالة أكثر راحة بشكل أساسي، وفي غياب اضطراب كبير للإمدادات أو تدخل أوبك وحلفائها، من الصعب رؤية ارتفاع كبير على المدى القصير”.