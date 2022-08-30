شركة الكهرباء: أعمال صيانة في عدد من المناطق

أعلنت الشركة العامة للكهرباء شحن محطة تحويل الخوير جهد 11/66 ك.ف في طبرق بعد الانتهاء من إجراء الاختبارات التشغيلية لتلبية احتياجات المصانع وعدد من الاحياء السكنية بالطاقة الكهربائية بمنطقة الخوير، تحت إشراف دائرة مشروعات توزيع طبرق التابعة لإدارة مشروعات توزيع الجبل الاخضر.

وبينت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أنه في المايه تم صيانة كابل ضغط منخفض بالمحطة الفرعية (الخدمات) من قبل فنيي دائرة توزيع الماية وذلك لتحسين أداء الشبكة الكهربائية العامة .

وأكدت الشركة قيام دائرة توزيع كهرباء الأصابعة بصيانة دورية لمحطة (المعصرة) شملت صيانة القواطع والكشف على المحول والنظافة العامة من قبل فرقة الصيانة.

وفي بنغازي قامت إدارة الجهد المتوسط بنغازي بأعمال حفر ومد كوابل بدل معطوبة بمنطقة ابوهديمة وذلك لإعادة التغذية الكهربائية للمواطنين القاطنين بالمنطقة.

وفي طرابلس تم نقل وتغيير زعانف تبريد محول جهد 11/30 ك.ف من محطة كهرباء الجلاء إلى منطقة جنزور يوم أمس الإثنين بالتعاون مع قوة التدخل والإسناد بالإدارة العامة وتأمين الطاقة الكهربائية.