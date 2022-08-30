أعلن فرع الهلال الأحمر في توكرة، اليوم الثلاثاء، انتشال جثة تعود لمهاجر غير شرعي على شواطئ منطقة طلميثة التي تبعد 20 كيلومترًا شمال مدينة المرج.

وورد بلاغ من الجهات الأمنية يفيد بظهور جثة تعود «للهجرة غير النظامية» على شواطئ منطقة طلميثة، ليتحرك فريق الانتشال التابع لفرع الهلال الأحمرة في توكرة إلى عين المكان حيث أخذ بيانات الجثة وانتشلها، وفق بيان صادر عن الهلال الأحمر.

– «الهلال الأحمر»: انتشال جثة متحللة في غوط الشعال

وأشار البيان إلى ورود بلاغ يفيد بانقلاب قارب للهجرة غير النظامية قبالة سواحل المنطقة الشرقية ما دفع الهلال الأحمر إلى العمل على زيادة جاهزية فريق الانتشال.

انتشال جثة قبالة شواطئ طلميثة، 30 أغسطس 2022. (الهلال الأحمر فرع توكرة)

انتشال جثة قبالة شواطئ طلميثة، 30 أغسطس 2022. (الهلال الأحمر فرع توكرة)