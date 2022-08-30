المبروك الكبير: ما يتداول حول توجه البرلمان لسحب الثقة من حكومة باشاغا غير صحيح

أكد عضو مجلس النواب المبروك الكبير، أن ما يتم تداوله حول توجه مجلس النواب إلى سحب الثقة من حكومة “باشاغا” ليس له أساس من الصحة.

وقال «الكبير» في تصريح صحفي، إن “عملية سحب الثقة من حكومة باشاغا ليس لها أساس في القانون رقم 4 المنظم لعمل مجلس النواب في حالة حكومة باشاغا، كونها لم تستلم مقاليد الحكم في البلاد حتى تسحب منها”.

وأردف أن “الثقة تسحب في حال استلام الحكومة للسلطة، لأن سحبها مرتبط بتقييم أدائها الذي لا يكون إلا عندما تعمل الحكومة بكامل صلاحياتها”.

وأوضح أنه من المنتظر يوم الأربعاء القادم، أن يجتمع “رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس الأعلى للدولة خالد المشري في القاهرة”.