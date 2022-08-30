القطراني يلتقي القنصل الفلسطيني بمدينة بنغازي

التقى نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية علي فرج القطراني ،بمقر ديوان رئاسة الوزراء بمدينة بنغازي ، القنصل العام لدولة فلسطين بالمنطقة الشرقية السيد احمد الجرار .

واستعرض اللقاء الذي حضره وزير الأشغال العامة المهندس نصر شرح البال ، ووزير الخدمة المدنية الدكتور محمود بونعامة ، تطورات القضية الفلسطينية ومعاناة الشعب الفلسطيني للحصار الذي يفرضه الكيان الصهيوني وخاصة في قطاع غزة ، كما تناول اللقاء سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون المشترك في عدة مجالات من بينها الإستثمار.

اللقاء ناقش أيضاً أوضاع الجالية الفلسطينية في ليبيا حيث أكد القطراني بأنها من الجاليات التي تلقىَ اهتماماً خاصاً من الحكومة الليبية وكافة أبناء الشعب الليبي لعمق العلاقات واواصر الأخوة التي تربط البلدين الشقيقين.