عميد بلدية طرابلس يطالب بإخراج كافة التشكيلات المسلحة من داخل العاصمة

ليبيا – طالب عميد بلدية طرابلس المركز إبراهيم الخليفي بإخراج كافة التشكيلات المسلحة داخل العاصمة طرابلس.

الخليفي قال في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” إنهم اتفقوا مع لجنة حصر المباني المتضررة لحصرها وإحالتها لحكومة الوحدة الوطنية لإتمام الإجراءات بأسرع وقت لتعويض المتضررين من المواطنين العزل.

وأشار إلى أن مخاتير المحلات بدؤوا منذ الإثنين في فتح محاضر لثبيت حقوق المواطنين لتوجيهها إلى وزارة الحكم المحلي.

وطالب بتسليم المصيف البلدي للبلدية لإدارته والإشراف عليه على أن يترك مفتوحًا للعامة دون مقابل، وتخصيص مقر الكتيبة 77 لنادي أبو مليانة الرياضي، وذلك لحاجته إلى ملعب ومقر يضم الشباب والرياضين المنتسبين له.

وكانت العاصمة طرابلس قد شهدات اشتباكات يومي 26 و27 أغسطس الجاري بين تشكيلات مسلحة أسفرت عن مقتل 32 شخصًا وإصابة أكثر من 150 آخرين.

